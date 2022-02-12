Высокотехнологичная диагностика мирового уровня для пациентов НМИЦ радиологии
4 февраля, во Всемирный день борьбы против рака, в НМИЦ радиологии прошел ряд мероприятий, посвященных профилактике и раннему выявлению онкологических заболеваний.
При участии Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко, заместителя Председателя Совета Федерации Галины Кареловой, руководителя Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Хубезова и Чрезвычайного и полномочного Посла Японии в России г-на Тоехиса Кодзуки открыт российско-японский референсный центр эндоскопической диагностики и лечения в онкологии ENDOONCO, а также дан старт международной научно-практической конференции, посвященной профилактике и раннему выявлению онкозаболеваний.
Российско-японский референсный центр эндоскопической диагностики и лечения в онкологии ENDOONCO является уникальным для нашей страны. Здесь проводятся высокотехнологичные эндоскопические исследования с применением оборудования, дающего увеличение в 200 раз. Это позволяет врачу заметить даже малейшие изменения в организме пациента и распознать злокачественные новообразования на самых ранних стадиях. Кроме этого, в референс-центре будет проходить интерактивное обучение специалистов и телемедицинские консультации пациентов со всех регионов. Установленные прямо в операционной каналы связи позволяют в режиме реального времени врачу-эндоскописту выйти на связь с экспертами НМИЦ радиологии и, если необходимо, японскими коллегами, чтобы получить «второе мнение» по сложным случаям. Ведь именно японские специалисты обладают наибольшим в мире опытом диагностики и лечения онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта.
По словам генерального директора НМИЦ радиологии, академика РАН Андрея Каприна, партнерство российских и японских экспертов – важнейший шаг в развитии медицинской помощи и повышения ее качества, благодаря которому диагностика онкологических заболеваний области ЖКТ может выйти на принципиально новый уровень.
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко отметил значительный прогресс в оказании медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. «Открываются референс-центры, увеличивается рост телемедицинских консультаций. Все это дает возможность получить «второе мнение», сравнить тактику лечения, чтобы работать по единым протоколам».
В ходе визита в НМИЦ радиологии почетные гости также посетили отделение радионуклидной диагностики, где уже установлен и готовится к запуску ПЭТ-КТ сканер. Новейшая модель томографа обладает целым рядом существенных преимуществ, делающим его не только высокопроизводительным, но и точным инструментом в диагностике онкологических заболеваний. По словам заведующего отделения Алексея Леонтьева, большое поле обзора и высокая точность расчетов накопления радиофармпрепаратов позволят проводить динамическое сканирование органа. «Именно это является важным аспектом в научных исследованиях новых РФП и биологического характера опухоли».
Кроме того, в этот же день в НМИЦ радиологии прошла международная научно-практическая конференция, посвященная профилактике и раннему выявлению онкозаболеваний. В ее работе приняли участие представитель ВОЗ в Российской Федерации г-жа Мелита Вуйнович, Президент Центрально-Восточноевропейской академии онкологии проф. Золтан Матраи, руководители центров онкологии и радиологии стран СНГ и Евразии, входящих в состав АДИОР, главы национальных медицинских исследовательских центров по профилю «онкология», «радиология», «хирургия», «профилактика» – Олег Кит, Алексей Беляев, Амиран Ревишвили, Оксана Драпкина и многие другие. Иностранные коллеги также представили опыт своих стран в реализации программ раннего выявления рака.
Приветствия участникам прошедших 4 февраля мероприятий направили Президент Российской Федерации Владимир Путин, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Валентина Матвиенко. В своем видеообращении она поблагодарила весь коллектив Центра: «Здесь сформирована уникальная команда профессионалов, талантливых кадров, цельная система борьбы с онкозаболеваниями, в основе которой новейшие научные разработки и технологии».