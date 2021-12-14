Международный форум кардиологов и терапевтов состоится 22-24 марта 2022 года в Москве

Номер журнала: декабрь 2021 

Уважаемые читатели журнала “Трудный пациент”! Приглашаем вас принять участие в XI Международном Форуме кардиологов и терапевтов, который состоится 22-24 марта 2022 г, г. Москва (онлайн режим).  

Тематика Форума:

  • Совершенствование организации помощи кардиологическим и терапевтическим  больным
  • Неотложная и скорая помощь при сердечно-сосудистых и других соматических  заболеваниях
  • Новые медицинские технологии в диагностике,  лечении и реабилитации кардиологических больных
  • Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний 
  • Интервенционная кардиология и хирургические методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний
  • Коморбидные заболевания (состояния) в практике врача терапевта: особенности диагностики, лечения, профилактики.
  • Надвигающиеся эпидемии: ожирение, сахарный диабет и другие эндокринные заболевания
  • Хронические легочные заболевания в терапевтической практике
  • Заболевания почек
  •  Желудочно-кишечные патологии
  • Психосоматические и неврологические расстройства в практике терапевта 
  • Системные заболевания соединительной ткани 
  • Семейная медицина  
  • Сестринское дело в клинике внутренних болезней

Научная программа Форума включает лекции, пленарные заседания, научные симпозиумы, секционные заседания, и школы для практикующих врачей с участием российских и международных экспертов. По традиции, в рамках Форума будет организован симпозиум молодых ученых, в котором могут принять участие лица в возрасте до 35 лет. 

Для официального участия специалистов в работе Форума будут изданы соответствующий  приказ Министерства здравоохранения РФ.

Полная научная программа будет размещена на официальном сайте Форума (www.cardioprogress.ru) за 1 месяц до начала мероприятия.

Категория : Новости
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