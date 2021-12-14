Международный форум кардиологов и терапевтов состоится 22-24 марта 2022 года в Москве
Уважаемые читатели журнала “Трудный пациент”! Приглашаем вас принять участие в XI Международном Форуме кардиологов и терапевтов, который состоится 22-24 марта 2022 г, г. Москва (онлайн режим).
Тематика Форума:
- Совершенствование организации помощи кардиологическим и терапевтическим больным
- Неотложная и скорая помощь при сердечно-сосудистых и других соматических заболеваниях
- Новые медицинские технологии в диагностике, лечении и реабилитации кардиологических больных
- Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний
- Интервенционная кардиология и хирургические методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний
- Коморбидные заболевания (состояния) в практике врача терапевта: особенности диагностики, лечения, профилактики.
- Надвигающиеся эпидемии: ожирение, сахарный диабет и другие эндокринные заболевания
- Хронические легочные заболевания в терапевтической практике
- Заболевания почек
- Желудочно-кишечные патологии
- Психосоматические и неврологические расстройства в практике терапевта
- Системные заболевания соединительной ткани
- Семейная медицина
- Сестринское дело в клинике внутренних болезней
Научная программа Форума включает лекции, пленарные заседания, научные симпозиумы, секционные заседания, и школы для практикующих врачей с участием российских и международных экспертов. По традиции, в рамках Форума будет организован симпозиум молодых ученых, в котором могут принять участие лица в возрасте до 35 лет.
Для официального участия специалистов в работе Форума будут изданы соответствующий приказ Министерства здравоохранения РФ.
Полная научная программа будет размещена на официальном сайте Форума (www.cardioprogress.ru) за 1 месяц до начала мероприятия.