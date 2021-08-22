В НМИЦ радиологии начались клинические исследования по радикальной профилактике рака молочной железы

Номер журнала: август 2021 

В отделении онкологии и реконструктивно-пластической онкохирургии молочной железы и кожи МНИОИ имени П.А.Герцена – филиала НМИЦ радиологии прошла первая операция по профилактическому удалению молочной железы в рамках научного протокола.

Неутешительная статистика по раку молочной железы известна, кажется, всем: первые места среди онкологических заболеваний  у​ женщин​ и в России, и в мире. И с каждым годом показатели заболеваемости​ только растут.​ Есть множество способов борьбы с этим недугом и самым эффективным на сегодняшний день специалисты считают раннюю и повсеместную диагностику, применение так называемого «золотого стандарта»: регулярное​ выполнение УЗИ,​ маммографии и в некоторых случаях —​ МРТ – исследований у женщин в конкретный возрастной период.​

Однако есть отдельная​ категория пациенток, для которых риск развития рака молочной железы во много раз выше, чем у других, и которые требуют особого подхода. По статистике в​ 5% случаев возникновение рака молочной железы является наследственным заболеванием и обусловлен наличием мутаций в определенных генах. Говоря по-простому, раком молочной железы​ у​ них болели бабушки, мамы, сестры (родственники первой линии).

Кардинальное решение для такой кагорты пациенток было предложено несколько лет назад зарубежными учеными-онкологами и получило известность благодаря участию в пробной операции актрисы Анжелины Джоли. В нашей стране профилактическое удаление молочной железы пока не входит в список принятых​ методических рекомендаций Минздрава России. Тем не менее, клинические​ исследования ​ в этой области разрешены, и они проходят в МНИОИ имени П.А.Герцена.

– Нами разработан и утвержден на ученом совете научный протокол, согласно​ которому мы выполняем профилактическую мастэктомию с одномоментной реконструкцией​ определенному количеству​ пациенток, у которых выявлено наличие мутаций в генах BRCA-1,2, СHEK-2,​ -​ говорит генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.​ — В программу ​ включены не только​ пациентки с уже реализованным раком​ одной из молочных желез, но и просто носители мутаций. Только изучив все результаты проведенных исследований,​ мы сможем приступить к разработке методических рекомендаций в этой области для возможного​ применения​ в нашей стране.​

По словам​ заведующего​ отделением онкологии и реконструктивно-пластической хирургии молочной железы и кожи д.м.н. ​ Азиза Зикиряходжаева, для операции была подготовлена женщина 36 лет, носитель мутации BRCA​ 1 с очень тяжелым наследственным анамнезом,​ которой выполнена​ ​ двусторонняя​ подкожная​ мастэктомия​ с одномоментной реконструкцией молочных желез​ с помощью имплантатов.

Подобные исследования​ по профилактическому удалению молочных желез у женщин с генетической ассоциацией​ носительства мутаций в генах​ в России еще не проводились.​ Данная технология разрешена сейчас только пациенткам,​ у которых рак себя уже реализовал с одной стороны (на одной из молочных желез). У​ этой пациентки очень тяжелый семейный анамнез, который говорит о том, что она находится в зоне высокого риска.​

Операция прошла в два этапа, которые были проведены одновременно: были​ ​ удалены обе​ молочные​ ​ железы и введены имплантаты.

– Я чувствую себя хорошо, – сказала после операции пациентка Екатерина. -​ Свершилась моя мечта. Я знала, что эта болезнь меня неминуемо настигнет.​ У мамы в сорок лет нашли рак молочной железы, и у бабушки было две операции ​ с интервалом в четыре года, то есть —​ с рецидивом. У отца был рак желудка и простаты. Поэтому я для себя приняла решение, что не хочу в будущем​ столкнуться с этой проблемой еще раз.​ И муж меня поддержал, и дети. Здесь, в институте Герцена, мне оформили все необходимые документы для участия в научном клиническом исследовании. Одновременно мне помогли исправить небольшой дефект ортопедического характера, огромное спасибо врачам за их смелость и профессионализм. И дай Бог, чтобы их​ научная работа закончилась хорошо, и наши женщины со временем получили возможность и такой помощи.​

Если вы, как и наша героиня, хотите принять участие в клиническом исследовании и внести свой вклад в развитие науки, оставьте заявку по электронной почте: breastcancer.mnioi@yandex.ru, или запишитесь на очную консультацию к специалистам отделения онкологии и реконструктивно-пластической хирургии молочной железы и кожи по телефону единого контакт-центра: 8(495) 150-11-22.

При первичной консультации при себе необходимо иметь:

– УЗИ молочных желез

– результат маммографии 

– генетическое исследование на наличие мутаций в генах BRCA-1,BRCA-2, CHEK-2

При выявленных мутациях также необходим результат МРТ молочных желез с контрастом.

Пресс-служба ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России

Категория : Новости
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