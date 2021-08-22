В НМИЦ радиологии начались клинические исследования по радикальной профилактике рака молочной железы
В отделении онкологии и реконструктивно-пластической онкохирургии молочной железы и кожи МНИОИ имени П.А.Герцена – филиала НМИЦ радиологии прошла первая операция по профилактическому удалению молочной железы в рамках научного протокола.
Неутешительная статистика по раку молочной железы известна, кажется, всем: первые места среди онкологических заболеваний у женщин и в России, и в мире. И с каждым годом показатели заболеваемости только растут. Есть множество способов борьбы с этим недугом и самым эффективным на сегодняшний день специалисты считают раннюю и повсеместную диагностику, применение так называемого «золотого стандарта»: регулярное выполнение УЗИ, маммографии и в некоторых случаях — МРТ – исследований у женщин в конкретный возрастной период.
Однако есть отдельная категория пациенток, для которых риск развития рака молочной железы во много раз выше, чем у других, и которые требуют особого подхода. По статистике в 5% случаев возникновение рака молочной железы является наследственным заболеванием и обусловлен наличием мутаций в определенных генах. Говоря по-простому, раком молочной железы у них болели бабушки, мамы, сестры (родственники первой линии).
Кардинальное решение для такой кагорты пациенток было предложено несколько лет назад зарубежными учеными-онкологами и получило известность благодаря участию в пробной операции актрисы Анжелины Джоли. В нашей стране профилактическое удаление молочной железы пока не входит в список принятых методических рекомендаций Минздрава России. Тем не менее, клинические исследования в этой области разрешены, и они проходят в МНИОИ имени П.А.Герцена.
– Нами разработан и утвержден на ученом совете научный протокол, согласно которому мы выполняем профилактическую мастэктомию с одномоментной реконструкцией определенному количеству пациенток, у которых выявлено наличие мутаций в генах BRCA-1,2, СHEK-2, - говорит генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России академик РАН Андрей Каприн. — В программу включены не только пациентки с уже реализованным раком одной из молочных желез, но и просто носители мутаций. Только изучив все результаты проведенных исследований, мы сможем приступить к разработке методических рекомендаций в этой области для возможного применения в нашей стране.
По словам заведующего отделением онкологии и реконструктивно-пластической хирургии молочной железы и кожи д.м.н. Азиза Зикиряходжаева, для операции была подготовлена женщина 36 лет, носитель мутации BRCA 1 с очень тяжелым наследственным анамнезом, которой выполнена двусторонняя подкожная мастэктомия с одномоментной реконструкцией молочных желез с помощью имплантатов.
Подобные исследования по профилактическому удалению молочных желез у женщин с генетической ассоциацией носительства мутаций в генах в России еще не проводились. Данная технология разрешена сейчас только пациенткам, у которых рак себя уже реализовал с одной стороны (на одной из молочных желез). У этой пациентки очень тяжелый семейный анамнез, который говорит о том, что она находится в зоне высокого риска.
Операция прошла в два этапа, которые были проведены одновременно: были удалены обе молочные железы и введены имплантаты.
– Я чувствую себя хорошо, – сказала после операции пациентка Екатерина. - Свершилась моя мечта. Я знала, что эта болезнь меня неминуемо настигнет. У мамы в сорок лет нашли рак молочной железы, и у бабушки было две операции с интервалом в четыре года, то есть — с рецидивом. У отца был рак желудка и простаты. Поэтому я для себя приняла решение, что не хочу в будущем столкнуться с этой проблемой еще раз. И муж меня поддержал, и дети. Здесь, в институте Герцена, мне оформили все необходимые документы для участия в научном клиническом исследовании. Одновременно мне помогли исправить небольшой дефект ортопедического характера, огромное спасибо врачам за их смелость и профессионализм. И дай Бог, чтобы их научная работа закончилась хорошо, и наши женщины со временем получили возможность и такой помощи.
Если вы, как и наша героиня, хотите принять участие в клиническом исследовании и внести свой вклад в развитие науки, оставьте заявку по электронной почте: breastcancer.mnioi@yandex.ru, или запишитесь на очную консультацию к специалистам отделения онкологии и реконструктивно-пластической хирургии молочной железы и кожи по телефону единого контакт-центра: 8(495) 150-11-22.
При первичной консультации при себе необходимо иметь:
– УЗИ молочных желез
– результат маммографии
– генетическое исследование на наличие мутаций в генах BRCA-1,BRCA-2, CHEK-2
При выявленных мутациях также необходим результат МРТ молочных желез с контрастом.
Пресс-служба ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России