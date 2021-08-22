XX Российский Конгресс «Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии»
21 – 23 октября 2021 года, в конференц-залах гостиницы «Космос», г. Москва, пройдет очередной, XX Российский Конгресс «Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии» с международным участием. (читать полностью)
Научная программа, XX Российского Конгресса «Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии» с международным участием, будет включать результаты последних научных достижений в диагностике, лечении и профилактике наиболее распространенных болезней детского возраста.
В рамках Конгресса пройдет более 15 сателлитных мероприятий, на которых будут рассмотрены актуальные вопросы в области педиатрии, неонатологии, пульмонологии, гастроэнтерологии и нутрициологии, кардиологии, неврологии, аллергологии и клинической иммунологии, нефрологии, отоларингологии, стоматологии и других областях диагностики и лечения заболеваний детского возраста.
Особое внимание будет уделено наследственным болезням у детей и новым генетическим технологиям. Важной проблемой, которая будет обсуждена на Конгрессе – это отдаленные медико-биологические последствия влияния малых доз ионизирующей радиации на детское население.
В рамках Конгресса будут организованы образовательные семинары, тренинги и курсы.
Важным аспектом, который будет обсужден на Конгрессе – это реформа медицинского образования в стране.
В рамках Конгресса будет проведен Конкурс молодых ученых по специальностям педиатрия и стоматология с вручением дипломов. Молодым ученым будут вручены именные премии В.А. Таболина (по специальности педиатрия) и И.М. Коварского (по специальности стоматология).
На Конгрессе будет работать XX Международная выставка «Современные диагностические, лекарственные и нутрициологические технологии в педиатрии и детской хирургии», в которой примут участие ведущие российские и зарубежные компании, действующие на фармацевтическом рынке, в области медицинской техники и детского питания.