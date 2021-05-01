Номер журнала / Issue № 5-2021 (Том / Vol. 19)
- Содержание
- Клинический случай семилобарной голопрозэнцефалии
- Клинические случаи галактоземии у новорожденных детей
- Витаминно-минеральные комплексы: БАД или лекарства?
- Региональные особенности течения новой коронавирусной инфекции в зависимости от группы крови и сопутствующих состояний
- Влияние кратковременной однократной Whole Body Vibration на гемодинамические реакции у людей пожилого возраста
- Современные подходы к диетотерапии пациентов с ожирением и артериальной гипертензией
- Прооксидантная и антиоксидантная система крови при повышенной внутрибрюшной гипертензии и абдоминальном компартмент синдроме
- Ультразвуковое исследование зоны пластики грыжи живота в оценке ранних послеоперационных осложнений
- Острая перемежающаяся порфирия
- Приобретенная (невильсоновская) гепатоцеребральная дегенерация: два клинических случая редкого заболевания
- Эмоциональное выгорание медицинских работников – нарастающая проблема современности