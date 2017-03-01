Номер журнала № 3-2017

Номер журнала: март 2017 

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  • Шейное головокружение. Обзор
  • Параартикулярные ткани: варианты поражения и их лечение
  • Уратснижающая терапия подагры, акцент на фебуксостат (по материалам рекомендаций Европейской антиревматической лиги)
  • Лечение латеральной нестабильности надколенника (обзор литературы)
  • Современные возможности лечения хронических облитерирующих заболеваний артерий нижних конечностей в амбулаторных условиях
  • Маркеры атеросклероза и сосудистой кальцификации у пациентов с сахарным диабетом 2 типа на программном гемодиализе (обзор литературы)
  • Артериальная гипертензия и хроническая болезнь почек: верификация диагноза и тактика ведения пациентов в амбулаторной практике
  • Распространенность маркеров хронической болезни почек у пациентов с артериальной гипертонией и
  • сахарным диабетом в реальной практике
  • Артериальная гипертензия и хроническая болезнь почек: верификация диагноза и тактика ведения пациентов в амбулаторной практике
  • Распространенность маркеров хронической болезни почек у пациентов с артериальной гипертонией и сахарным диабетом в реальной практике
  • Иммунногистохимические показатели агрессивности клинического течения амелобластомы
  • Сложности диагностики аденокарциномы предстательной железы с развитием метастазов в тела позвонков (клинический случай)
  • Анализ эффективности различных прогностических моделей для супратенториальных инфильтративных глиом низкой степени злокачественности WHO Grade II
  • Сочетание ортовольтной рентгенотерапии и низкоинтенсивного лазерного излучения в лечении дегенеративно-дистрофических и воспалительных заболеваний костно-суставного аппарата
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