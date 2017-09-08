Номер журнала № 8-9-2017
- Содержание
- Обращение редактора номера журнала
- Интервью А.Л. Тихомирова
- Возможно ли прогнозирование наступления менопаузы на современном этапе: какие существуют перспективы ответа на этот вопрос?
- Гормональная терапия женщин с андрогенозависимыми дерматопатиями
- Лечение острых лучевых циститов у женщин
- Эффективность лечения тазовой боли, обусловленной наружным генитальным эндометриозом
- Взаимосвязь морфологических изменений плаценты при неосложненном пиелонефрите беременных с уровнем ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6
- Возможности ультразвукового исследования в комплексной диагностике заболеваний легких в неонатальном периоде
- К вопросу о профилактике и лечении респираторно-синцитиальной вирусной инфекции у детей первых лет жизни: обзор литературы и собственный клинический опыт
- Этапный подход к диагностике хронического миокардита у ребенка с хроническим тонзиллитом
- Изменения некоторых показателей микроциркуляции у детей с различными ранениями живота
- Эффективность комплексного лечения в стабилизации прогрессирования миопии