Номер журнала № 4-5-2017
- Содержание
- Диабетическая полиневропатия. Вопросы патогенетической терапии с позиций доказательной медицины
- Морфофункциональные особенности левого желудочка и левожелудочково-артериальное взаимодействие у молодых людей с сахарным диабетом 1 типа
- Современные принципы ранней диагностики рака предстательной железы
- Инвагинация кишки при злокачественных опухолях
- Тромбоз глубоких вен и тромбоэмболические осложнения: диагностика и профилактика в хирургии. Бемипарин в амбулаторной практике
- Значение эндогенных антимикробных пептидов в формировании иммунного статуса у больных с хроническим вирусным гепатитом С
- Диагностические особенности семейного случая болезни Вильсона–Коновалова
- Опыт лечения больных атипичными мастоидитами
- Опыт диагностики и лечения анкилозирующего спондилоартрита врачами офтальмологического отделения
- Оксидативный стресс в развитии необструктивной азооспермии
- Психогенный отек Квинке у пациентки с синдромом нервной анорексии