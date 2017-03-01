Номер журнала № 3-2017
- Шейное головокружение. Обзор
- Параартикулярные ткани: варианты поражения и их лечение
- Уратснижающая терапия подагры, акцент на фебуксостат (по материалам рекомендаций Европейской антиревматической лиги)
- Лечение латеральной нестабильности надколенника (обзор литературы)
- Современные возможности лечения хронических облитерирующих заболеваний артерий нижних конечностей в амбулаторных условиях
- Маркеры атеросклероза и сосудистой кальцификации у пациентов с сахарным диабетом 2 типа на программном гемодиализе (обзор литературы)
- Артериальная гипертензия и хроническая болезнь почек: верификация диагноза и тактика ведения пациентов в амбулаторной практике
- Распространенность маркеров хронической болезни почек у пациентов с артериальной гипертонией и сахарным диабетом в реальной практике
- Иммунногистохимические показатели агрессивности клинического течения амелобластомы
- Сложности диагностики аденокарциномы предстательной железы с развитием метастазов в тела позвонков (клинический случай)
- Анализ эффективности различных прогностических моделей для супратенториальных инфильтративных глиом низкой степени злокачественности WHO Grade II
- Сочетание ортовольтной рентгенотерапии и низкоинтенсивного лазерного излучения в лечении дегенеративно-дистрофических и воспалительных заболеваний костно-суставного аппарата