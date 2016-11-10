Номер журнала № 10-11-2016
- Содержание номера
- Оценка статуса гидратации у пациентов декомпенсацией сердечной недостаточности
- Значение современных внутрисосудистых методов визуализации коронарных артерий при проведении экспертизы профессиональной пригодности и диагностике ишемической болезни сердца
- Редкий случай первичной надпочечниковой недостаточности у близнецов женского пола
- Изучение микронутриентного статуса больных ожирением и сахарным диабетом 2 типа
- Опыт применения пиобактериофага поливалентного очищенного для лечения гнойных ран при длительном и неэффективном лечении антибактериальными препаратами
- Лефлуномид в лечении ревматоидного артрита: что нового?
- Охроноз: трудности постановки диагноза в практике врача-клинициста
- BRCA-ассоциированный рак молочной железы. Случай из практики
- Эндоваскулярный гемостаз при местно-распространенном раке мочевого пузыря у пациента с ранее перевязанными внутренними подвздошными артериями
- Клинический случай удаления инородного тела брюшной полости
- Случай успешного лечения длительно незаживающей послеожоговой раны